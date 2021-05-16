В Тюменской области из-за лесного пожара эвакуировали санаторий

К тушению леса привлекли вертолет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Клиенты тюменского санатория «Пышма» вынуждены были спешно покинуть учреждение из-за лесного пожара, бушующего недалеко от комплекса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

«По рекомендации МЧС, в связи с пожарной ситуацией в Тюменском районе, 22 человека для обеспечения их безопасности в настоящее время перевозятся в центр „Родник“. Там они завершат положенную им реабилитацию», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

По информации администрации Тюменского района, на его территории действует два лесных пожара. Один из них, площадью в более чем 400 гектаров, локализован, но еще не потушен. Он располагается в нескольких километрах от деревни Железный Перебор, в сторону санатория «Пышма».

Как сообщили URA.RU в МЧС Тюменской области, сейчас на месте пожара работают 49 их сотрудников и 15 единиц техники. С огнем борются и другие службы. К работе привлечен вертолет.