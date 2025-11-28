Тюменская поликлиника продлила часы работы фильтров

Вместе с фильтрами продлевается время работы неотложных бригад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская поликлиника №3 объявила о продлении часов работы фильтров во всех своих отделениях. Об этом медучреждение сообщило в своем telegram-канале.

«Уважаемые пациенты, в связи с ростом обращений взрослых и детей по поводу симптомов ОРВИ, продлевается время работы фильтров в выходные. Также продлено время выездов бригад неотложной помощи на дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь фильтры во взрослых и детских отделениях поликлиники работают до 20:00. В случае крайне плохого самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом. Неотложные бригады работают теперь до 24:00, а заявки принимают до 23:30.

