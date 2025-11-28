Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Тюменская поликлиника продлила часы работы фильтров

В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ продлены часы работы фильтров
28 ноября 2025 в 20:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вместе с фильтрами продлевается время работы неотложных бригад

Вместе с фильтрами продлевается время работы неотложных бригад

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская поликлиника №3 объявила о продлении часов работы фильтров во всех своих отделениях. Об этом медучреждение сообщило в своем telegram-канале.

«Уважаемые пациенты, в связи с ростом обращений взрослых и детей по поводу симптомов ОРВИ, продлевается время работы фильтров в выходные. Также продлено время выездов бригад неотложной помощи на дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь фильтры во взрослых и детских отделениях поликлиники работают до 20:00. В случае крайне плохого самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом. Неотложные бригады работают теперь до 24:00, а заявки принимают до 23:30.

Продолжение после рекламы

Действует ли такое же продление в других медучреждениях города, неизвестно. URA.RU направило запрос в региональный Депздрав, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают все школы. Такие же меры принимаются в Тобольске, Ишиме и ещевосьми муниципалитетах региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал