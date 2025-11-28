Тюменская поликлиника продлила часы работы фильтров
Вместе с фильтрами продлевается время работы неотложных бригад
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменская поликлиника №3 объявила о продлении часов работы фильтров во всех своих отделениях. Об этом медучреждение сообщило в своем telegram-канале.
«Уважаемые пациенты, в связи с ростом обращений взрослых и детей по поводу симптомов ОРВИ, продлевается время работы фильтров в выходные. Также продлено время выездов бригад неотложной помощи на дом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь фильтры во взрослых и детских отделениях поликлиники работают до 20:00. В случае крайне плохого самочувствия рекомендуется вызвать врача на дом. Неотложные бригады работают теперь до 24:00, а заявки принимают до 23:30.
Действует ли такое же продление в других медучреждениях города, неизвестно. URA.RU направило запрос в региональный Депздрав, ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Тюмени из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрывают все школы. Такие же меры принимаются в Тобольске, Ишиме и ещевосьми муниципалитетах региона.
