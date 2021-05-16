Новый глава Шадринска зарегистрировался в соцсетях

У Антона Мокана появился аккаунт в соцсетях Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главы Шадринска (Курганская область) Антон Мокан зарегистрировался в соцсети Instagram. Пока на его странице две публикации и несколько комментариев.

«В своем аккаунте буду делиться рабочими моментами и тем, что иногда остается за кадром. Мне очень важна обратная связь, комментарии и мнения по поводу моей работы и работы моих коллег», — написал в своей первой публикации Мокан. Он считает, что такой формат позволит максимально быстро и эффективно реагировать на проблемные вопросы. В пресс-службе администрации Шадринска подтвердили URA.RU, что этот аккаунт принадлежит врио главы города.

На момент публикации на аккаунт Мокана было подписано 676 пользователей. Первый вопрос подписчиков был связан с дорожным ремонтом. «Хочется узнать, когда в городе Шадринске будут делать дороги? Погода стоит жаркая, а дороги не делают, почему? Неужели ждем зиму?» — написал пользователь schadrinsk_region45. Также шадринцы задали вопросы о закрытии городских библиотек и попросили ужесточить требования к уличной рекламе.

Отвечая на вопрос о ремонте дорог, Мокан обратил внимание, что работы проводятся на деньги регионального дорожного фонда. «В этом году Шадринск получил меньше денег на ремонт, чем планировалось. Поэтому пришлось экстренно перекраивать планы. Часть контрактов уже на электронной площадке и будут отыграны к концу мая. По другим — работаем, добиваемся увеличения субсидии», — ответил он. Других его ответов на момент публикации не было.

Одним из первых курганских чиновников, кто завел аккаунт в Instagram, стал глава региона Вадим Шумков. Первая публикация в нем была сделана в Шадринске. После этого некоторые чиновники и органы власти региона также стали заводить аккаунты в этой соцсети.

Пока на странице Антона Мокана две публикации Скрин: Антон Мокан, Instagram