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В Пермский край спустя два года вернулся популярный фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Небесной ярмарки 2018. Кунгур , воздушные шары, пермский край
Фестиваль воздухоплавания откроется в конце июня Фото:

В Кунгуре (Пермский край) после двухлетнего перерыва состоится международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Об этом URA.RU рассказали в министерстве спорта края. Сейчас организаторы мероприятия решают, в каком именно формате пройдет фестиваль.

«[Фестиваль] „Небесная ярмарка“ состоится. Есть рекомендации Роспотребнадзора, поэтому сейчас рассматривается формат проведения соревнований», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевого минспорта. Директор фестиваля, президент РОО «Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края» Андрей Вертипрахов подтвердил информагентству данную информацию.

«Сроки [проведения фестиваля] те же, но формат еще неизвестен. Либо доступ [на фестиваль] будет открыт для всех, либо с ограничением по количеству зрителей, либо только для спортсменов-участников», — сказал Вертипрахов. Предполагается, что открытие «Небесной ярмарки» состоится 26—27 июня, закрытие — 3—4 июля.

В 2020 году из-за пандемии фестиваль сначала перенесли на начало августа, а затем и вовсе отменили. «Небесная ярмарка» проходит ежегодно с 2001 года и является одним из самых любимых пермяками мероприятий. По данным организаторов фестиваля, ежегодно его посещают порядка 80 тыс. зрителей. В 2018 году фестиваль вошел в ТОП-200 лучших событий России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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