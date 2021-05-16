Власти ЯНАО потратит миллионы на нижнее белье для аборигенов

Студенты из числа КМНС в ЯНАО находятся на полном государственном обеспечении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужское и женское нижнее белье, ночные рубашки, пижамы, домашние халаты и спортивные костюмы для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) обойдутся бюджету ЯНАО более чем в 10 млн рублей. Информацию о поисках поставщика одежды опубликовал на сайте госзакупок окружной департамент госзаказа.

Из объявлений депгосзаказа следует, что одежда закупается для студентов Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК). Всего было размещено три объявления о поставке одежды (4,6 млн рублей, 4,1 млн рублей, 821,5 тыс. рублей) и одно — о поставке головных уборов (596,5 тыс. рублей).

К примеру, власти ЯНАО готовы закупить 1,5 тыс. женских комплектов белья за 1,5 млн рублей (по 1003 рубля за штуку), 1200 бюстгальтеров по 875 рублей. За текстильные (не трикотажные) спортивные костюмы предлагается заплатить в пределах 1,5 тыс. рублей, за купальные и домашние халаты — более 1,2 тыс. рублей. Еще 170 спортивных костюмов будут закуплены по стоимости в предела 4,7—4,9 тыс. рублей за костюм.

В правительстве ЯНАО подтвердили, что закупка предназначается для студентов ЯМК из числа КМНС и детей-сирот. «Для них ежегодно закупается полный комплект одежды. Чтобы студенты, чьи родители кочуют в тундре и не имеют возможности их обеспечивать, а также дети, не имеющие семейной поддержки, чувствовали себя комфортно, их обеспечивают всем необходимым для жизни», — сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

Ранее сообщалось власти ЯНАО установили для студентов-заочников, получающих образование в других регионах, компенсацию расходов в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, студентам-целевикам будет начисляться стипендия губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.