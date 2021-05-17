В России частично изменят учебную программу в школах

После замечания Путина изменят программу обучения по истории Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

После замечания Владимира Путина про учебники истории Министерство просвещения РФ приняло решение менять учебную программу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Минпросвещение проанализировало более 2500 рабочих программ по предмету «История» для старших классов. По итогам проверки, в 70% школьных программах были выявлены проблемы, требующие исправления, пишет RT. «Больше половины программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Для разработки новых программ будут привлечены ведущие научные коллективы. Новые программы, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года. Минпросвещения усилит контроль за деятельностью образовательных организаций и организует повышение квалификации педагогов.

Ранее президент обратил внимание на пробел в одном из учебников истории. Его возмутило отсутствие в содержании учебников упоминаний о ходе Сталинградской битвы, сообщает сайт MK.RU .