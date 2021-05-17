Россия определилась с позицией в конфликте Израиля и Палестины

РФ выразила готовность помочь урегулировать конфликт Израиля и Палестины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия раскритиковала удары по гражданским объектам в Палестине и Израиле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, заверив, что Кремль поможет странам достигнуть договоренностей.

«Мы осуждаем удары, которые наносятся и из сектора Газа по жилым кварталам, и, конечно, совершенно недопустимы удары по гражданским объектам на территории палестинцев. Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры», — сказал министр во время брифинга 17 мая.

Лавров подчеркнул, что урегулирование конфликта зависит от сторон и их доброй воли. Также, по словам министра, Россия будет делать все, чтобы помочь Израилю и Палестине прийти к договоренности и успокоить горячую фазу конфликта.

В мае произошло обострение конфликта между Израилем и палестинским исламским движением ХАМАС, которое правит в секторе Газа на берегу Средиземного моря, передает «Национальная служба новостей». В ходе столкновения противники обстреливали жилые кварталы и гражданские объекты, в результате чего со стороны Израиля погибли 10 человек, со стороны Палестины — 218, десятки получили ранения, уточняет RT. В Кремле сообщили, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности России.