В Кремле сообщили об опасности конфликта в Израиле для РФ

Песков рассказал о напряженной атмосфере в регионе обстрелов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфликт между Израилем и Палестиной происходит около российских границ, и ситуация там остается напряженной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию о влиянии вооруженного конфликта на безопасность РФ.

«Ведь все-таки ближневосточный регион находится не на другом континенте — это смежный с нами регион. То, что конфликт действительно представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, очевидно. Ведь страны [находятся друг с другом] в сложных отношениях, и атмосфера в целом в регионе [напряженная]. Эти конфликты не способствуют стабилизации ситуации», — пояснил представитель Кремля на конференц-колле.

Ранее российский лидер высказал опасения, что палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы безопасности страны. Позже в интернете появилось видео того, как российский комплекс «Корнет» уничтожает израильский танк Merkava. Установка находится на вооружении у палестинской группировки ХАМАС, ведущей войну с Израилем.