Хрущевки массовой застройки под закон о реновации не попадут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под действие закона о комплексном развитии территорий в Свердловской области могут попасть и пятиэтажки. Однако, как заявил на пресс-конференции областной министр строительства Михаил Волков, это может произойти только в исключительных случаях.

«Под действие закона может попасть объект, который строился на экспериментальном уровне в начале индустриального строительства. Эти дома до сих пор вызывают пристальное внимание», — сообщил министр. Если такой дом достигнет высокой степени износа и возникнет опасность его разрушения, власти будут решать — делать ли в нем капремонт или отдать его под программу КРТ.

В целом же, отметил министр, массовая пятиэтажная панельная застройка (так называемые хрущевки) под реновацию не попадет, по крайней мере, в ближайшее десятилетие. Комплексное развитие территорий коснется, в основном, двух- и трехэтажных домов послевоенной застройки (50-е годы прошлого века). Но и в этом случае власти обещают подходить к отбору очень тщательно — не все малоэтажные многоквартирники являются ветхими бараками.

Михаил Волков и президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников заверили, что в любом случае насильно выселять уральцев из старых домов не будут: принудительное изъятие жилья допустимо только в рамках крупных инфраструктурных проектов — например, под сети и дороги.

Как писало URA.RU, свердловские власти приняли закон о комплексном развитии территорий, который свердловчане прозвали реновацией. Жители региона высказали опасение, что закон позволит насильно выселять их из собственного жилья.