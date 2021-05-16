Сотни гектаров земли под Пермью станут особой зоной для бизнеса

Под Пермью разместят особую экономическую зону Фото: Сергей Шадрин

Под особую экономическую зону (ОЭЗ) будет приспособлено свыше 230 гектаров земли в Гамовском сельском поселении, расположенном под Пермью. Постановление правительства «о переводе земельного участка из одной категории в другую» опубликовано на сайте губернатора Пермского края.

«Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи […] и земель иного спецназначения земельный участок, площадью 2347711 кв. метра. Адрес: Пермский край, Гамовское с. п. Для обеспечения создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — сказано в документе.

О создании ОЭЗ краевые власти сообщали летом 2020 года. Предполагалось разместить ее на территории Осенцовского промузла, где расположены крупнейшие предприятия края: Лукойл-ПНОС, Сибур-Химпром. По задумке властей, ОЭЗ должна стать новой формой поддержки бизнеса. Предприятия, располагающиеся на ее территории, получат льготную налоговую ставку.

Первым резидентом особой экономической зоны, как ожидается, станет ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК». Она планируется создать и развивать производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли. Инвестиции в проект компания оценила в сумму 350 млн рублей.