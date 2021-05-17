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КПРФ в Тюменской области оказалась богаче других партий

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ против мусорной реформы. Тюмень, кпрф, комунисты, флаги, грудинин на плакате
На счетах у тюменских коммунистов обнаружили более 24 млн рублей Фото:

На счетах Тюменского обкома КПРФ по итогам I квартала 2021 года находится 24,3 млн рублей. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными по сравнению со своими политическими оппонентами.

Согласно документу, на втором месте по величине остатка расположилось реготделение «Единой России» с результатом 9,57 млн рублей. Финансовые ресурсы других отделений парламентских партий скромнее — на счете у эсеров находится 5,66 млн рублей, у ЛДПР — 113 тыс. рублей.

Активнее всего деньги на свое содержание в I квартале тратили единороссы — чуть более 8 млн рублей. Коммунистам содержание обкома обошлось в 2,88 млн рублей, в СР потратили 675 тыс. рублей, в ЛДПР — около 264 тыс. рублей. В расходах учитываются суммы, потраченные на содержание отделений, пропаганду, проведение партконференций и прочее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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