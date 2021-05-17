КПРФ в Тюменской области оказалась богаче других партий

На счетах у тюменских коммунистов обнаружили более 24 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На счетах Тюменского обкома КПРФ по итогам I квартала 2021 года находится 24,3 млн рублей. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными по сравнению со своими политическими оппонентами.

Согласно документу, на втором месте по величине остатка расположилось реготделение «Единой России» с результатом 9,57 млн рублей. Финансовые ресурсы других отделений парламентских партий скромнее — на счете у эсеров находится 5,66 млн рублей, у ЛДПР — 113 тыс. рублей.

Активнее всего деньги на свое содержание в I квартале тратили единороссы — чуть более 8 млн рублей. Коммунистам содержание обкома обошлось в 2,88 млн рублей, в СР потратили 675 тыс. рублей, в ЛДПР — около 264 тыс. рублей. В расходах учитываются суммы, потраченные на содержание отделений, пропаганду, проведение партконференций и прочее.