16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Тюменских кошек и собак проверят на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Исследование покажет, могут ли животные заразиться COVID-19 от человека Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени проверят кошек и собак, чьи владельцы переболели коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора. Эксперты хотят проверить, заразились ли животные от людей.

«Начата исследовательская работа, направленная на анализ распространения коронавируса среди животных. Также будет изучена вероятность передачи вируса к ним от человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В рамках эксперимента у животных, чьи хозяева переболели коронавирусом, возьмут анализы. Тюменский филиал «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» готов помочь жителям сделать исследования бесплатно.

«Отбор проб должен сделать ветврач. Затем образцы нужно заморозить и доставить в тюменский филиал лаборатории. Из нее материал отправят на изучение, а затем сообщат владельцам результат», — пояснили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора. Там добавили, что предложение актуально для первой сотни обратившихся тюменцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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