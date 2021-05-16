Тюменских кошек и собак проверят на коронавирус

Исследование покажет, могут ли животные заразиться COVID-19 от человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени проверят кошек и собак, чьи владельцы переболели коронавирусом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора. Эксперты хотят проверить, заразились ли животные от людей.

«Начата исследовательская работа, направленная на анализ распространения коронавируса среди животных. Также будет изучена вероятность передачи вируса к ним от человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В рамках эксперимента у животных, чьи хозяева переболели коронавирусом, возьмут анализы. Тюменский филиал «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» готов помочь жителям сделать исследования бесплатно.

«Отбор проб должен сделать ветврач. Затем образцы нужно заморозить и доставить в тюменский филиал лаборатории. Из нее материал отправят на изучение, а затем сообщат владельцам результат», — пояснили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора. Там добавили, что предложение актуально для первой сотни обратившихся тюменцев.