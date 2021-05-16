Структуры экс-губернатора ЯНАО избавляются от актива в Петербурге

Юрий Неелов является председателем правления Фонда регионального развития, владеющего отелем Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Гостиница «Алиот» в Санкт-Петербурге выставлена на продажу вместе с земельным участком площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Собственником гостиницы является некоммерческая организация «Фонд регионального развития» (ФРР), связанная с первым губернатором ЯНАО Юрием Нееловым.

«Это респектабельный отель, где удачно сочетаются деловой ритм и уютная атмосфера, — сообщается на сайте отеля. — Гостиница эконом класса „Алиот“ находится в 30 минутах от аэропорта „Пулково“, столько же времени потребуется, чтобы доехать до центра города». Общая площадь выставленной на продажу гостиницы — более 8000 кв. метров, цена предложения составляет 480 млн рублей. Как сообщает издание «Деловой Петербург», собственник гостиницы — Фонд регионального развития, который связывают с Юрием Нееловым.

Кроме гостиничных номеров для гостей Петербурга, в здании расположен «Центр молодежи Алиот», предназначенный для проживания там студентов во время обучения в высших и средних профессиональных заведениях. Студентам предлагаются комнаты с двухместным и трехместным размещением с удобствами за умеренную плату — от 9000 рублей в месяц.

Получить комментарий в НО «Фонд регионального развития» не удалось. На звонок корреспондента URA.RU в офисе Фонда никто не ответил, на письменное сообщение на момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что первый глава ЯНАО Юрий Неелов во время встречи с губернатором Дмитрием Артюховым объявил о своем намерении подарить региону свой личный музей. Экспозиция учреждения посвящена новейшей истории Ямала.