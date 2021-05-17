Роскомнадзор принял решение о судьбе Твиттера в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, логотип, твиттер, twitter, социальная сеть
Соцсеть не будут блокировать в России Фото:

Социальную сеть Twitter не будут блокировать в России, поскольку с ресурса была удалена практически вся запрещенная информация. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В обращении ведомства указано, что модераторы Twitter удалил с ресурса более 91% запрещенной информации. «По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — указано в заявлении на сайте Роскомнадзора. К запрещенным материалам относятся детская порнография, наркотический или суицидальный контент, призывы к к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, а также экстремистская информация.

Роскомнадзор замедлил работу Twitter из-за размещения пользователями постов, нарушающих законодательство РФ. Позже представители интернет-платформы сообщили, что готовы в приоритетном порядке удалять или блокировать весь противоправный контент, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...