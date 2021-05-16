В ХМАО нашли самых богатых депутатов

Депутаты думы Нефтеюганска в совокупности заработали свыше полмиллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Нефтеюганска (ХМАО) в совокупности заработали за 2020 год свыше полмиллиарда рублей. Большая часть суммы принадлежит четверым народным избранникам. Об этом свидетельствуют декларации их доходов за прошлый год, опубликованные на сайте мэрии Нефтеюганска.

Самым богатым депутатом городской думы является Марат Миннигулов, который заработал 140 млн 505 тыс. рублей. Недвижимости в собственности у него нет, а у супруги есть земельный участок, жилой дом, квартира и гараж. Народный избранник владеет техникой, которой в списке значится больше 40 единиц, а сам ездит на Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva.

Немного не хватило до звания самого богатого депутата Нефтеюганска Руслану Шарипову. Он заработал всего на 179 тысяч меньше — 140 млн 326 тыс. рублей. В собственности у народного избранника одна небольшая квартира площадью 34 квадратных метра, 17 грузовых автомобилей, гусеничный кран и другая спецтехника.

Следом идет Алексей Родионов, который увеличил свой доход по сравнению с 2019-м почти на 30 млн рублей. Сейчас народный избранник отчитался о 85,7 млн. рублей. В собственности у Родионова два земельных участка, жилой дом, квартира, два гаража, нежилые строения, диспетчерская. Также он владеет внушительным автопарком — Toyota Land Cruiser, три Chevrolet Niva, а также 73 автобуса и другая спецтехника.

Чуть меньше за 2020 год заработал Алексей Чупин с доходом почти в 81,2 млн рублей. Народный избранник также увеличил свои доходы почти на 20 млн. рублей. Он является владельцем квартиры, кладовки и парковочного места. Из автомобилей у Чупина только Lexus.

Самым бедным нефтеюганским депутатом можно считать Александра Никитина, который уже второй год подряд ничего не зарабатывает. Также у него нет автомобилей, из недвижимости — только квартира 88,6 кв. метра, которая находится в пользовании. Зато у Никитина зарабатывают двое несовершеннолетних детей. Один указал доход в сумме 572 рубля 59 копеек, второй — 4 тысячи 461 рубль 37 копеек. Также у них в собственности находятся две квартиры 79,2 и 18,7 кв. м.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев увеличил доходы в 2020 году и купил новую квартиру. Заработок главы города стал больше на 300 тысяч рублей.