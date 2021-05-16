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Мэр из ХМАО стал больше зарабатывать и купил квартиру

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Нефтеюганск, разное, ХМАО, дегтярев сергей
Для главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева 2020 год стал удачным Фото:
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Декларационная кампания

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев увеличил доходы в 2020 году и купил новую квартиру. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте мэрии.

«Декларированный годовой доход за отчетный год — 5,37 млн рублей», — указано в сведении о доходах Дегтярева. В 2019 году мэр Нефтеюганска заработал почти на 300 тысяч рублей меньше. В списке недвижимости у чиновника появилась новая квартира площадью 106 квадратных метров. Кроме этого он обзавелся паркингом для автомобиля. При этом Дегтярев обладает еще одной квартирой в 108 кв. метров, жилым домом, нежилым помещением и четырьмя земельными участками. В гараже у него по-прежнему находится Toyota Land Cruiser 200.

Удачным в финансовом плане оказался год и для супруги мэра Нефтеюганска. Она заработала почти 4,6 млн рублей, что почти на 200 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. У жены чиновника в собственности имеется нежилое помещение, а в автопарке стоит сразу две машины — Infiniti EX25 и Kia Rio.

Ранее URA.RU сообщало о сделках с недвижимостью других югорских мэров. Глава Нижневартовска Василий Тихонов продал в 2020 году одну из своих квартир почти за 15 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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