Юрист: кто получит новые льготы и повышенные пенсии летом

Пенсионеры, работавшие до марта этого года, получат повышенную страховую часть пенсий. Кроме того, претендовать на надбавку в шесть тысяч рублей могут люди старше 80 лет. Об этом сообщил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
«Повышение выплат ждет пожилых людей, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии. Повышение ждет тех, чей возраст достиг 80 лет — с первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше», — отметил он в разговоре с Life.ru.
Помимо этого, летом вступают в силу нововведения, касающиеся надбавок к пенсиям и льгот еще для нескольких категорий граждан:
- получать пенсию по потере кормильца могут люди, которым исполняется 80 лет. Теперь органы ПФР дистанционно определяют таких получателей;
- с 1 июля 2021 года ежемесячная выплата в размере половины регионального прожиточного минимума предоставляется беременным женщинам. Главные условия — срок беременности должен составить шесть недель и позже, будущая мама встает на учет на ранних сроках, а среднедушевой доход ее семьи не превышает величины прожиточного минимума на одного человека;
- с июля вводятся выплаты для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребенка в регионе даже после получения алиментов;
- в августе будет начислена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Право на нее имеют родители школьников, которым не должно быть меньше 6 и больше 18 лет. Это даст возможность семьям собрать ребенка в школу к новому учебному году;
- с 1 августа пройдет перерасчет пенсий гражданам, работающим в 2020 году. Максимальное увеличение составит три индивидуальных пенсионных коэффициента — в районе трехсот рублей.
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