17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

В Челябинской области резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, нургуш, тайга, горы, иремель
В горах и низинах Челябинской области обещают чуть выше нуля градусов Фото:

На территории Челябинской области жаркая погода 19 мая сменится похолоданием. В горах и низинах температура воздуха ночью может снизиться почти до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики Челябгидрометцентра.

«С 19 мая в горных районах и низинах Челябинской области в ночные часы температура воздуха может упасть до 2-3 градусов выше ноля. В целом ночные температуры не превысят 5-10 градусов», — указывают челябинские синоптики.

По данным метеорологов, дневные температуры также снизятся на 10 и более градусов. 19 и 20 мая дневные температуры составят порядка 21-23 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений, 5-9 метров в секунду, без осадков.

В регионе сохраняется высокий и местами самый высокий уровень пожарной опасности. Жителям запрещено разводить костры и посещать леса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...