В Челябинской области резко похолодает

В горах и низинах Челябинской области обещают чуть выше нуля градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории Челябинской области жаркая погода 19 мая сменится похолоданием. В горах и низинах температура воздуха ночью может снизиться почти до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики Челябгидрометцентра.

«С 19 мая в горных районах и низинах Челябинской области в ночные часы температура воздуха может упасть до 2-3 градусов выше ноля. В целом ночные температуры не превысят 5-10 градусов», — указывают челябинские синоптики.

По данным метеорологов, дневные температуры также снизятся на 10 и более градусов. 19 и 20 мая дневные температуры составят порядка 21-23 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений, 5-9 метров в секунду, без осадков.

В регионе сохраняется высокий и местами самый высокий уровень пожарной опасности. Жителям запрещено разводить костры и посещать леса.