Курганской чиновник обвинил часть жителей в перебоях с водой

Глава округа Сергей Максимовских попросил жителей вовремя оплачивать коммунальные услуги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По мнению главы Шумихинского муниципального округа Сергея Максимовских, проблемы с водой связанны с долгами некоторых жителей за коммунальные услуги. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Некоторые граждане не считают нужным своевременно оплачивать коммунальные услуги. Поймите, что долги жителей за потребленную воду нарушают нормальный режим работы МУП „Городские коммунальные сети“», — объяснил Максимовских. Он отметил, что из-за нехватки средств возникают проблемы с закупкой материалов для ремонта водопровода.

Максимовских сообщил, что власти принимают все возможные меры для решение проблемы с водой. Глава попросил местных жителей вовремя оплачивать коммунальные услуги, что поможет отремонтировать сети, скважины, канализации и бесперебойно давать воду. «Если динамика оплаты за водоснабжение, теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение не изменится, предприятия ЖКХ могут оказаться в сложном финансовом положении, что приведет к снижению их работоспособности», — добавил он.

Ранее в Белозерском районе проблемы с водой связали с несанкционированным поливом огородов. В Шадринске горожанам могут ограничить подачу воды. До конца июня 2020 года из-за проблем с насосами жителям Шумихи приходилось мыться по графику.