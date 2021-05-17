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Власти ХМАО отменили важный коронавирусный запрет

© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс на набережной. Тюмень, вальс, танец, выпускники , выпускной
Губернатор ХМАО отменила запрет на очное посещение школьных выпускных Фото:
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Коронавирус COVID-19

Выпускные в школах ХМАО будут проходить в очном формате. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут очными. При условии соблюдения защитных протоколов», — сказала Комарова. О правилах проведения выпускных директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин доложит позднее.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили важное ограничение для родителей. Родители смогли добиться от властей ХМАО снятия ограничений на посещение выпускных в детских садах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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