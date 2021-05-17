Власти ХМАО отменили важный коронавирусный запрет

Губернатор ХМАО отменила запрет на очное посещение школьных выпускных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выпускные в школах ХМАО будут проходить в очном формате. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Выпускные мероприятия в образовательных организациях будут очными. При условии соблюдения защитных протоколов», — сказала Комарова. О правилах проведения выпускных директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин доложит позднее.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили важное ограничение для родителей. Родители смогли добиться от властей ХМАО снятия ограничений на посещение выпускных в детских садах.