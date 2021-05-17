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Челябинский губернатор принял на работу экс-юриста ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кирилл Усманов перешел на новую должность в правительстве

Новым заместителем начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области назначен Кирилл Усманов. Соответствующее постановление 18 мая подписал губернатор Алексей Текслер. До осени 2019 года Усманов работал юристом в региональном отделении ЛДПР.

«Назначить Усманова Кирилла Рабисовича заместителем начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области», — говорится в документе. Для Усманова установлен испытательный срок три месяца.

Ставка замначальника стала вакантной после ухода Игоря Маклакова. После отставки на его место был объявлен конкурс. «Победителем конкурса стал Усманов», — сообщили URA.RU в ГУ по труду и занятости.

Осенью 2019 года Усманов поступил на работу в правительство и стал помощником первого вице-губернатора Ирины Гехт. Для этого ему пришлось сложить с себя полномочия члена Общественной палаты области, куда он был делегирован в качестве юриста партии ЛДПР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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