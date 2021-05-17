Челябинский губернатор принял на работу экс-юриста ЛДПР

Кирилл Усманов перешел на новую должность в правительстве Общественная палата Челябинской области

Новым заместителем начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области назначен Кирилл Усманов. Соответствующее постановление 18 мая подписал губернатор Алексей Текслер. До осени 2019 года Усманов работал юристом в региональном отделении ЛДПР.

«Назначить Усманова Кирилла Рабисовича заместителем начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области», — говорится в документе. Для Усманова установлен испытательный срок три месяца.

Ставка замначальника стала вакантной после ухода Игоря Маклакова. После отставки на его место был объявлен конкурс. «Победителем конкурса стал Усманов», — сообщили URA.RU в ГУ по труду и занятости.

Осенью 2019 года Усманов поступил на работу в правительство и стал помощником первого вице-губернатора Ирины Гехт. Для этого ему пришлось сложить с себя полномочия члена Общественной палаты области, куда он был делегирован в качестве юриста партии ЛДПР.