21 января 2021

В правительстве Челябинской области произошла отставка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тефтелев в центральной и советской администрации. Челябинск., маклаков игорь
Игорь Маклаков ушел в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Игоря Маклакова. Соответствующий документ губернатор подписал 22 января.

«Освободить Маклакова Игоря Анатольевича от замещаемой должности. Расторгнуть с ним служебный контракт 1 февраля», — говорится в документе. Маклаков уволился по собственному желанию.

Маклаков был назначен заместителем начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области 14 декабря 2018 года. О том, почему он решил уйти со службы, не сообщается. Связаться с ним URA.RU не удалось.

Это не единственные перестановки в ведомстве с начала года. 14 января Текслер назначил заместителем начальника Николая Барышникова. Для него была создана специальная ставка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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