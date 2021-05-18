Кремль отреагировал на падение рейтинга «Единой России» в Москве

По данным социологов, рейтинг «Единой России» в Москве за два года сократился с 25% до 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» остается самой крупной политической силой в стране, несмотря на выводы социологов «Левада Центра» (признан в России иностранным агентом) о падении рейтинга партии в Москве, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он также ответил URA.RU, что сейчас публикуются самые разные данные об уровне поддержки политических сил.

«Сейчас постоянно публикуются самые разные рейтинги, опросы и данные. Мы следим за этим, анализируем рейтинги. В любом случае, „Единая Россия“ остается главной, самой крупной политической силой в российской политике», — сказал Дмитрий Песков.

По данным «Левада Центра», в Москве только 15% жителей готовы проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму, хотя два года назад в апреле таких было 25%. Причем ближайший конкурент — ЛДПР — сейчас отстает от ЕР всего на 5%. Исследование прошло 5—26 апреля среди 505 человек методом интервью на улице.