Кремль отреагировал на падение рейтинга «Единой России» в Москве

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Брифинг Единой России. Курган, единая россия, едро, флаг единой россии
По данным социологов, рейтинг «Единой России» в Москве за два года сократился с 25% до 15% Фото:

«Единая Россия» остается самой крупной политической силой в стране, несмотря на выводы социологов «Левада Центра» (признан в России иностранным агентом) о падении рейтинга партии в Москве, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он также ответил URA.RU, что сейчас публикуются самые разные данные об уровне поддержки политических сил.

«Сейчас постоянно публикуются самые разные рейтинги, опросы и данные. Мы следим за этим, анализируем рейтинги. В любом случае, „Единая Россия“ остается главной, самой крупной политической силой в российской политике», — сказал Дмитрий Песков.

По данным «Левада Центра», в Москве только 15% жителей готовы проголосовать за «Единую Россию» на выборах в Госдуму, хотя два года назад в апреле таких было 25%. Причем ближайший конкурент — ЛДПР — сейчас отстает от ЕР всего на 5%. Исследование прошло 5—26 апреля среди 505 человек методом интервью на улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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