Бориса Крылова представили сенаторам Фото: прокуратура Новосибирской области

Свердловский сенатор Аркадий Чернецкий пожелал кандидату на пост прокурора Свердловской области Борису Крылову мудрости. Чернецкий обратился к новому главе надзорного ведомства на заседании трех комитетов Совета Федерации во время согласования Крылова на должность, передает корреспондент URA.RU.

Кандидатуру Крылова сенаторам представил заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин. Он отметил, что Крылов зарекомендовал себя как компетенции сотрудник, способный принимать самостоятельные решения. Чернецкий отметил, что Свердловская область является сложной с политической точки зрения. «Потребуется и выдержка, и мудрость, и строгое следование законам», — отметил сенатор. Члены комитетов рекомендовали согласовать кандидатуру Крылова на посту прокурора Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что Крылов будет согласован в должности 19 мая. Сейчас он занимает пост первого зампрокурора Новосибирской области. До 2019 года Крылов работал в прокуратуре Республики Хакасия.