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Провести выпускные в школах ХМАО разрешат не всем. Условия

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, последний звонок, выпускной онлайн, санникова анастасия
Не все родители ХМАО смогут посетить школьный выпускной Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО родители смогут очно посетить школьный выпускной только в случае отрицательного теста на коронавирус или при условии вакцинации. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«Мероприятия будут проходить среди тех классов, которые не находятся на карантине. Считаю необходимым… обязательное требование — допускать только тех граждан, которые имеют на руках отрицательный тест на коронавирус либо прошли вакцинацию», — сказал Дренин. Для тех, кто не сможет посетить выпускной, будет организованы онлайн-трансляции.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский добавил, что в школьных медицинских кабинетах будут организованы пункты прохождения теста на коронавирус. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала максимально ответственно подойти к организации выпускных, а жителей попросила о взаимопонимании. «Давайте сделаем так, чтобы праздник остался праздником», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили важный коронавирусный запрет. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что выпускные в школах ХМАО будут проходить в очном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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