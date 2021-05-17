Не все родители ХМАО смогут посетить школьный выпускной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО родители смогут очно посетить школьный выпускной только в случае отрицательного теста на коронавирус или при условии вакцинации. Об этом на заседании оперативного штаба Югры заявил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«Мероприятия будут проходить среди тех классов, которые не находятся на карантине. Считаю необходимым… обязательное требование — допускать только тех граждан, которые имеют на руках отрицательный тест на коронавирус либо прошли вакцинацию», — сказал Дренин. Для тех, кто не сможет посетить выпускной, будет организованы онлайн-трансляции.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский добавил, что в школьных медицинских кабинетах будут организованы пункты прохождения теста на коронавирус. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала максимально ответственно подойти к организации выпускных, а жителей попросила о взаимопонимании. «Давайте сделаем так, чтобы праздник остался праздником», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили важный коронавирусный запрет. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что выпускные в школах ХМАО будут проходить в очном формате.