Искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские») появились на одной из грунтовых дорог в микрорайоне Теплый Стан в Кургане. Местные жители считают, что дорожные препятствия сделали незаконно, и обратились к властям с просьбой убрать их.
«В поселке Теплый Стан, улица 2-я Пограничная, между улицей Сосновая и улицей Варгашинская, сегодня с утра на дороге общего пользования с грунтовым покрытием появились искусственные неровности („лежачие полицейские“), сформированные из щебня отсева», — написал автор обращения 18 мая на правительственном портале «Обратись». По его словам, неровности не обозначены знаками. Они очень высокие, и скорость приходится снижать практически до нуля. Это затрудняет проезд и наносит ущерб подвеске автомобиля.
«Прошу принять меры для устранения незаконно установленных искусственных неровностей», — говорится в обращении. Органы власти еще не ответили заявителю. URA.RU запросило информацию о законности установки «лежачего полицейского» в пресс-службе мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступал.
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