Искусственные неровности не обозначены знаками (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Искусственные неровности (так называемые «лежачие полицейские») появились на одной из грунтовых дорог в микрорайоне Теплый Стан в Кургане. Местные жители считают, что дорожные препятствия сделали незаконно, и обратились к властям с просьбой убрать их.

«В поселке Теплый Стан, улица 2-я Пограничная, между улицей Сосновая и улицей Варгашинская, сегодня с утра на дороге общего пользования с грунтовым покрытием появились искусственные неровности („лежачие полицейские“), сформированные из щебня отсева», — написал автор обращения 18 мая на правительственном портале «Обратись». По его словам, неровности не обозначены знаками. Они очень высокие, и скорость приходится снижать практически до нуля. Это затрудняет проезд и наносит ущерб подвеске автомобиля.

«Прошу принять меры для устранения незаконно установленных искусственных неровностей», — говорится в обращении. Органы власти еще не ответили заявителю. URA.RU запросило информацию о законности установки «лежачего полицейского» в пресс-службе мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступал.

Курганцы считают, что «лежачие полицейские» установлены незаконно Фото: obratis.kurganobl.ru

Местные жители считают, что из-за искусственных неровностей страдает подвеска машин Фото: obratis.kurganobl.ru