Ремонт двух сельских улиц в ЯНАО обойдется почти в 100 млн рублей

Капремонт в Яр-Сале планируется закончить осенью Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Капитальный ремонт двух улиц в селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО обойдется бюджету более чем в 97 млн рублей. Информация об этом размещена местной администрацией на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Советская, ул. Худи Сэроко в с. Яр-Сале“, Ямальский район, ЯНАО», — говорится в опубликованном объявлении. Потенциальные подрядчики могут подавать заявки на участие в конкурсе до 25 мая.

Срок исполнения работ, указанный в документации, — 30 сентября 2021 года. Источником финансирования выступает бюджет Ямальского района.

Обновлено: В администрации района рассказали, что капремонт решили провести, так как ежегодно на обслуживание указанных участков тратилось много средств. «На участке длинной 600 метров поменяют покрытие, снимут бетонные плиты, заменят их асфальтом. Тротуары для удобства пешеходов расширят до двух метров, положат тротуарную плитку, установят ограждения», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что работы по капитальному обустройству территории участковой больницы в поселке Харп Приуральского района обойдутся бюджету в 80 млн рублей. Для сравнения: строительство новой школы на 800 мест в Надымском районе обойдется в 2,7 млрд рублей.