Ремонт поселковой больницы в ЯНАО оценили в 80 млн рублей

В здании участковой больницы Харпа капитальный ремонт уже проведен (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство ЯНАО выделило 78,9 млн рублей на проведение капитального ремонта в больнице в поселке Харп Приуральского района. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Поисками исполнителя занимается департамент госзаказа ЯНАО. «Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Здание: Больница, расположенная по адресу: ЯНАО, Приуральский район, пгт. Харп, ул. Дзержинского, д. 15 (благоустройство)“», — говорится в документе. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 25 мая. Аукцион по определению исполнителя назначен на 28 мая.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что в ходе капремонта предполагается обустроить площадку для сбора твердых бытовых и медицинских отходов, хозяйственную зону, ограждение больничной территории, системы водоотведения, входы, въезды и проезды, в том числе пожарные, а также тротуары и пешеходные дорожки. «Также планируется модернизация системы видеонаблюдения, автоматизации и диспетчеризации, оснащение конструктивных элементов прилегающей территории для маломобильных групп, обустройство пандусов и подъемника», — сообщили правительстве.

В окружном департаменте здравоохранения пояснили, что запланированные работы на лечебный процесс никак не повлияют. «Внутри помещений проведен ремонт, капитальный и полный», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что поселок Харп объединится с Лабытнанги по инициативе населения. Оба населенных пункта проголосовали за слияние, их поддержали в заксобрании ЯНАО.