Украинский министр призвал отказаться от электричества из РФ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, возглавивший ведомство в конце апреля 2021 года, призвал отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Объяснил он это тем, что страны не входят в Европейское энергетическое сообщество.
С просьбой рассмотреть запрет импорта энергии на Украину из РФ Галущенко обратился в Национальную комиссию. «Это [импорт электричества] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики. В частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии) потенциально угрожает энергетической безопасности», — указано в письме министра.
Галущенко напомнил, что Киев готовится к отделению своей энергосистемы от параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии, с дальнейшим присоединением к европейской части. Также в письме министр обратил внимание, что импорт ухудшает экономическое состояние производителей и негативно сказывается на угледобывающей отрасли.
В феврале 2021 года на Украине признали, что пока не могут полностью отказаться от российской электроэнергии, напоминает
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