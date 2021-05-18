Украинский министр призвал отказаться от электричества из РФ

В Киеве снова решили обсудить отказ от импорта электричества из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, возглавивший ведомство в конце апреля 2021 года, призвал отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Объяснил он это тем, что страны не входят в Европейское энергетическое сообщество.

С просьбой рассмотреть запрет импорта энергии на Украину из РФ Галущенко обратился в Национальную комиссию. «Это [импорт электричества] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики. В частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии) потенциально угрожает энергетической безопасности», — указано в письме министра.

Галущенко напомнил, что Киев готовится к отделению своей энергосистемы от параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии, с дальнейшим присоединением к европейской части. Также в письме министр обратил внимание, что импорт ухудшает экономическое состояние производителей и негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

В феврале 2021 года на Украине признали, что пока не могут полностью отказаться от российской электроэнергии, напоминает Life . В минэнерго заявили, что Киев был вынужден пойти на такой шаг из-за возникшего во время морозов дефицита и риска веерных отключений, уточняет телеканал 360. Позже исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко уточнил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в 2022 году.