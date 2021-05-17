Путин издал указ о награждении четырех челябинцев

Владимир Путин подписал указ о награждении 18 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале деловой информации.

Согласно документу, звание «Заслуженного энергетика Российской Федерации» присвоено директору Южноуральской ГРЭС (АО Интер РАО — Электрогенерация) Сергею Жевтяку. Звание он получил за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу».

Заместитель главврача Челябинской областной клинической больницы Илья Бондаревский стал «Заслуженным врачом Российской Федерации». Он присвоено ему «за заслуги в области здравоохраения и многолетнюю добросовестную работу».

Сразу две сотрудницы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — дежурная по станции Хребет Елена Мельникова и диспетчер вагонного парка Лариса Синицына — получили звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Как следует из текста указа, они награждены «за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд».