17 мая 2021

Путин издал указ о награждении четырех челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении 18 мая Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Челябинской области. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале деловой информации.

Согласно документу, звание «Заслуженного энергетика Российской Федерации» присвоено директору Южноуральской ГРЭС (АО Интер РАО — Электрогенерация) Сергею Жевтяку. Звание он получил за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу».

Заместитель главврача Челябинской областной клинической больницы Илья Бондаревский стал «Заслуженным врачом Российской Федерации». Он присвоено ему «за заслуги в области здравоохраения и многолетнюю добросовестную работу».

Сразу две сотрудницы Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — дежурная по станции Хребет Елена Мельникова и диспетчер вагонного парка Лариса Синицына — получили звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Как следует из текста указа, они награждены «за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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