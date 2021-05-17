В ХМАО пенсионерке изуродовали лицо в косметическом салоне

Пенсионерка из Сургута (ХМАО) пострадала от действий косметологов, когда проходила омолаживающие процедуры. В ситуации разбирается Следственный комитет, который возбудил по факту произошедшего уголовное дело, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.
По версии следствия, 63-летняя женщина обратилась в косметологический салон на улице Кукуевицкого для проведения процедуры биоревитализации и нитевого лифтинга лица. Но вместо омоложения ей изуродовали лицо. «Первоначальными следственными действиями установлено, что салон не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии. Помещение салона не соответствует установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации стандартам оснащения, в том числе отсутствуют надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
Там также добавили, что сейчас проводится комплекс действий на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее URA.RU сообщало, что в частной медицинской клинике Сургута умерла пациентка после введения ей анестезии. Она планировала сделать себе операцию по подтяжке век.
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