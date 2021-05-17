Тюменца подозревают в сексуальном насилии над ребенком

Следователи выясняют обстоятельства преступления Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

Жителя Тюменской области подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Пострадавшему нет и 14 лет.

«В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления региона.

Тюменца обвиняют по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Преступления мужчина совершал неоднократно в этом году.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. Среди них — судебно-медицинская и генетическая.