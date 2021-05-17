17 мая 2021

Тюменца подозревают в сексуальном насилии над ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба в гимназии №175. Казань, следственный комитет, силовики, терроризм, стрельба, чп, полиция, ск, чрезвычайное происшествие, терракт, гимназия 175, шутинг, террористический акт
Следователи выясняют обстоятельства преступления Фото:

Жителя Тюменской области подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Пострадавшему нет и 14 лет.

«В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления региона.

Тюменца обвиняют по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ). Преступления мужчина совершал неоднократно в этом году.

Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. Среди них — судебно-медицинская и генетическая.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...