В Екатеринбурге объявили о возрождении экономики после COVID

Выставка «Иннопром» пройдет в традиционном формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выставке «Иннопром», которая пройдет в июле в Екатеринбурге, уже забронировано 85% мест. Это свидетельствует о возрождении экономических контактов российских предприятий с зарубежными партнерами, сообщили URA.RU организаторы выставки.

«В период с 5 по 8 июля 2021 года в Екатеринбурге на территории МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“ в 11-й раз пройдет Международная промышленная выставка „Иннопром“. На данный момент забронировано уже более 85% выставочных площадей, что свидетельствует о полном возрождении деловой активности промышленных компаний из России и основных торговых партнеров нашей страны, а также огромном интересе промышленников к b2b возможностям, которые представляет „Иннопром“», — говорится в сообщении организаторов выставки.

В этом году партнером мероприятия станет Италия. «Ожидается, что в выставке примут участие главы профильных государственных институтов, руководители итальянского бизнеса и крупнейшие национальные отраслевые ассоциации», — отметили организаторы.

Из-за пандемии коронавируса в 2020—2021 году мероприятия выставки «Иннопром» проходили в режиме онлайн. Было проведено 65 онлайн-конференций, в которых приняли участие более 500 спикеров. Число зрителей достигло 320 тысяч, они наблюдали за мероприятиями из 48 стран мира.