Как Швеция поможет российской промышленности пережить кризис? Ответы — в эфире на URA.RU

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Торжественная церемония открытия ИННОПРОМ-2016 в ККТ
Спикеры от обеих стран обсудят возможности увеличения взаимного товарооборота Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Промышленный диалог Россия-Швеция». Обсуждение начнется в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие представители российской и шведской промышленности. Они обсудят возможности развития кооперации и увеличения взаимного товарооборота, а также поговорят о том, что могут предложить страны друг другу. Спикерами станут вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Малена Морд, гендиректор Ingka Russia (ИКЕА) Патрик Энтони, вице-президент по международным проектам «РУСАЛа» Антон Базулев и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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