Названы регионы с самой жесткой конкуренцией на праймериз «ЕР»

На нескольких избирательных округах противостоять друг другу будут действующие депутаты Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В ряде избирательных округов ожидается высокая конкуренция на праймериз «Единой России», где предсказать победу одного из кандидатов практически невозможно. К такому выводу пришли авторы политических telegram-каналов.

«Праймериз „Единой России“ уже совсем скоро, но в целом ряде избирательных округов они пройдут в режиме высокой конкуренции, а это значит, что предсказать победу одного заранее — невозможно», — говорится в сообщении telegram-канала «Бойлерная». Противостояние в одномандатном избирательном округе №161 в Самарской области между гендиректором «ТЯЖМАШа» Андреем Трифоновым и депутатом Госдумы Евгением Серпером авторы telegram-канала считают самым интересным.

Неочевидными в плане исхода также считаются праймериз «ЕР» в Приокском одномандатном избирательном округе №130 (Нижний Новгород). Там будут противостоять друг другу опытные политики в лице депутата Госдумы Дениса Москвина и депутата регионального заксобрания Евгения Лебедева. Сильная конкуренция ожидается и в 59-м избирательном округе в Пермском крае между депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым и депутатом заксобрания Романом Водяновым.

Депутаты Госдумы Светлана Журова и Владимир Драчев будут конкурировать между собой за голоса в одномандатном избирательном округе №111 (Ленинградская область). Борьба между действующими депутатами развернется и в Тамбовской области, где на праймериз выдвинулись Николай Николаев и Тамара Фролова. Брянская область также станет местом борьбы между депутатами Вячеславом Никоновым, Валентиной Мироновой, а также независимым кандидатом Ириной Агафоновой.

Авторы telegram-канала «Навстречу Трансферу» ожидают интригу на праймериз в Ростовской области. Там свои кандидатуры выдвинули два депутата Госдумы — Александр Шолохов и Виктор Водолацкий, но конкуренцию им могут составить активистка ОНФ Мария Медведкова и обладатель звания «Учитель года России-2020» Михаил Гуров. «Очевидно, что в Ростовской области пройдет самая настоящая конкурентная борьба за победу на праймериз», — считают авторы.

В Оренбургской области ожидают борьбу на проблемном одномандатном округе №144, где растет безработица из-за сокращения производства на промышленных предприятиях, пишет telegram-канал «Политтранзит». Претендентами являются действующий депутат Госдумы Виктор Заварзин и экс-депутат Игорь Сухарев «Сухарев также уже был депутатом Госдумы и решил вернуться — вот только уже не по своему округу, а по самому сложному», — отмечают авторы.

Праймериз пройдет с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей будет длиться до 28 мая через портал госуслуг. Итоги предварительного голосования будут подведены 1 июня, после чего съезд «Единой России» утвердит списки кандидатов в Госдуму.