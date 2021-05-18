Виталий Милонов высказался о поединке, который набирает популярность в социальных сетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бой между блогером Хасбуллой Магомедовым и певцом из Таджикистана Абдурозиком выглядит, как средневековая забава, и организаторов поединка следует наказать. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее в YouTube на канале блогера Асхаба Тамаева появилось видео, которое было представлено, как пресс-конференция перед боем между 18-летним Хасбуллой Магомедовым (Хасбик) и 17-летним Абдурозиком. Особенность заключается в том, что рост этих молодых людей не превышает одного метра, а вес — не более 20 килограммов. Во время этого интервью Хасбик и Абдурозик заявили, что не считают себя инвалидами.

«Тут именно средневековая традиция выставления необычных людей для какого-то насмехательства над ними. Так что это, конечно, нужно запретить, наказать негодяев (организаторов боя — прим. URA.RU). Ну нельзя так. Честно сказать, мне просто было стыдно. Стыдно за них, что они до такого опустились», — высказался в беседе с URA.RU Милонов.

Милонов отметил, что в этом случае Уголовный кодекс РФ не нарушен, но подобное явление можно расценивать как эксплуатацию. «Если бы мы были в Великобритании века четыре или пять назад, то такое возможно было бы. Но это, конечно, дикость полнейшая. Эти люди… У них есть дефекты определенные. Мы в любом случае к этому нормально относимся, но тут получается, что именно во главу ставятся, подчеркиваются их особенности. Это, с моей точки зрения, выглядит абсолютно бессовестным», — объяснил депутат Госдумы.