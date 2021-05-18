В России появится «Пятерочка» эконом-класса

X5 Retail Group планирует открыть магазины «Пятерочка» эконом-класса с сокращенным ассортиментом. Это позволит компании сократить затраты.
«Падение доходов россиян стимулирует торговые сети продолжать эксперименты с форматами недорогих магазинов. X5 Retail Group задумалась о запуске точек своей сети „Пятерочки“ эконом-сегмента», — передает «
Отмечается, что в новой «Пятерочке» будет около трех тысяч товарных позиций. Партнер OneStory Ольга Сумишевская уточняет, что в стандартных «Пятерочках» в среднем 4,5 тысяч наименований. В X5 при этом заявили, что не планируют запускать новый проект дискаунтеров, а речь идет про доработку существующих форматов сети «Пятерочка».
Ранее ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что люди среднего класса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, попали в бедность. По его мнению, это опасно для экономики страны. Об увеличении числа бедных заявил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть.
Подписывайтесь на URA.RU в