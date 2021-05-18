18 мая 2021

В России появится «Пятерочка» эконом-класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , парковка автомобилей, магазин пятерочка
Торговые сети продолжают эксперименты с форматами недорогих магазинов Фото:

X5 Retail Group планирует открыть магазины «Пятерочка» эконом-класса с сокращенным ассортиментом. Это позволит компании сократить затраты.

«Падение доходов россиян стимулирует торговые сети продолжать эксперименты с форматами недорогих магазинов. X5 Retail Group задумалась о запуске точек своей сети „Пятерочки“ эконом-сегмента», — передает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на розничном рынке.

Отмечается, что в новой «Пятерочке» будет около трех тысяч товарных позиций. Партнер OneStory Ольга Сумишевская уточняет, что в стандартных «Пятерочках» в среднем 4,5 тысяч наименований. В X5 при этом заявили, что не планируют запускать новый проект дискаунтеров, а речь идет про доработку существующих форматов сети «Пятерочка».

Ранее ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что люди среднего класса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, попали в бедность. По его мнению, это опасно для экономики страны. Об увеличении числа бедных заявил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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