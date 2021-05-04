Ректор ВШЭ заявил об опасном увеличении числа бедных россиян

Увеличение числа бедных россиян опасно для экономики России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Люди среднего класса из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, попали в бедность. Это опасно для экономики страны, заявляет ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

«Значительная доля населения, „выпавшая“ в период пандемии из среднего класса, попала не в „протосредний класс“, а в бедность. А любые инновации потребления и инновации в экономике поддерживаются средним классом, то есть людьми, у которых есть возможность выбирать. Переход представителей среднего класса в категорию бедных взрывоопасен с точки зрения политики», — пишет РБК со слов Кузьминова.

Эксперт уверен, что падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется увеличения темпов экономического роста, и этот показатель останется в пределах 2%. Поэтому сейчас государство должно поддерживать не только «самых слабых».

Ранее об увеличении числа бедных заявил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, ситуация не настолько серьезная, насколько могла бы быть. Вместе с тем точечная поддержка со стороны правительства помогла сдержать уровень бедности в стране, приводит информацию телеканал 360. По мнению председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, число бедных в стране может снизиться вдвое к 2030 году, сообщает агентство Nation News.