18 мая 2021

ПФР: государство сокращает софинансирование добровольных пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Объем государственных субсидий по программе софинансирования пенсионных накоплений снизился до исторического минимума. Фото:

Государственные субсидии на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств снизились до трех млрд рублей, приблизившись к историческому минимуму. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде РФ.

«Софинансирование за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) программы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию приблизилось в прошлом году к историческому минимуму и составило 3 млрд руб», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ПФР. Меньший объем средств выделяли только в самом начале существования программы в 2009 году — 2,5 млрд рублей.

Государственная программа софинансирования пенсий предлагает удваивать пенсионные взносы граждан (от двух до 12 тысяч рублей в месяц), взявших на себя обязательство вносить их в течение 10 лет. Также участники программы могли получать налоговые вычеты. Проект действует до 2026 года, но уже сейчас государство не сможет выполнить свои обязательства в полном объеме, отмечает издание. В прошлом году россияне внесли 3,4 млрд рублей, что превышает выделенные российским правительством средства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...