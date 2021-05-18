ПФР: государство сокращает софинансирование добровольных пенсий

Государственные субсидии на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств снизились до трех млрд рублей, приблизившись к историческому минимуму. Об этом журналистам рассказали в Пенсионном фонде РФ.
«Софинансирование за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) программы дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию приблизилось в прошлом году к историческому минимуму и составило 3 млрд руб», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на ПФР. Меньший объем средств выделяли только в самом начале существования программы в 2009 году — 2,5 млрд рублей.
Государственная программа софинансирования пенсий предлагает удваивать пенсионные взносы граждан (от двух до 12 тысяч рублей в месяц), взявших на себя обязательство вносить их в течение 10 лет. Также участники программы могли получать налоговые вычеты. Проект действует до 2026 года, но уже сейчас государство не сможет выполнить свои обязательства в полном объеме, отмечает издание. В прошлом году россияне внесли 3,4 млрд рублей, что превышает выделенные российским правительством средства.
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