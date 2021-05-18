18 мая 2021

Метеоролог пообещал москвичам прохладное начало лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в Москве резко понизится на 10 градусов Фото:

В конце мая и начале июня в Москве установится прохладная погода. Температура воздуха днем не будет превышать 23 градусов. Об этом заявил метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7-12 градусов, днем — примерно около 18-23 градусов. Начиная с четверга, придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов», — сообщил он.

Он добавил, что с 19 мая практически каждый день будут идти короткие весенние дожди. По словам метеоролога, в начале июня ожидается умеренная, «чуть прохладная» погода.

В конце марта Тишковец предсказывал, что лето в России будет «персиковым» или «оранжевым». Это значит, что летний период в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы. Метеоролог подчеркнул, что погода будет идеальной для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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