18 мая 2021

Вице-премьер РФ придумал, как повысить зарплаты в стране. План представят Мишустину

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Нищенка. Челябинск, милостыня, санкции, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
Юрий Трутнев предложил повысить налоги для работодателей, не повышающих зарплаты Фото:
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Руководство предприятий, которое не увеличивает зарплаты сотрудникам с ростом рыночных цен, нужно наказывать повышенными налогами на дивиденды. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на форуме «ProДФО — Хабаровский край».

«Можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия», — пишет «ТАСС» со ссылкой на слова Трутнева. Он добавил, что презентует предложения по регулированию темпов роста зарплат на предприятиях председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя рассказала о способе победить бедность в России. Для этого необходимо развивать собственное производство, а также поддерживать сельское хозяйство, сообщает сайn MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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