Руководство предприятий, которое не увеличивает зарплаты сотрудникам с ростом рыночных цен, нужно наказывать повышенными налогами на дивиденды. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на форуме «ProДФО — Хабаровский край».
«Можно связать темпы роста заработной платы на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они вообще-то и людям должны помогать, с людьми должны как-то делиться прибылью предприятия», — пишет «ТАСС» со ссылкой на слова Трутнева. Он добавил, что презентует предложения по регулированию темпов роста зарплат на предприятиях председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
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