Свердловский генерал ФСБ открыл памятник самой секретной службе

Начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открыли аллею шифровальщиков, посвященную этой секретной службе, созданной при ВЧК Советской республики 19 мая 1921 года. В церемонии открытия мемориала в сквере на углу улиц маршала Жукова и Антона Валека участвовало все руководство УФСБ по Свердловской области и его начальник Алексей Зиновьев, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«100 лет назад в Советской России была создана шифровальная служба. Сегодня в Екатеринбурге открыли мемориальную табличку в честь этого события», — рассказал URA.RU пресс-атташе УФСБ по Свердловской области Владимир Вахмянин. По его словам, мероприятие и мемориал были организован для сохранения памяти о работе этой службы и ее сотрудников. Всего на мероприятии было около 50 человек, в том числе несколько десятков ветеранов.

Защита чувствительной информации была и остается одной из приоритетных задач ФСБ России. В частности, с начала развития сотовой связи, спецслужба занималась лицензированием защищенных каналов на мобильных телефонах. В последнее время связанные с ФСБ структуры занимаются мониторингом трафика учреждений государственной и муниципальной власти.

Фото мемориала до открытия