18 мая 2021

Свердловский генерал ФСБ открыл памятник самой секретной службе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, зиновьев алексей
Начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев Фото:

В Екатеринбурге открыли аллею шифровальщиков, посвященную этой секретной службе, созданной при ВЧК Советской республики 19 мая 1921 года. В церемонии открытия мемориала в сквере на углу улиц маршала Жукова и Антона Валека участвовало все руководство УФСБ по Свердловской области и его начальник Алексей Зиновьев, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«100 лет назад в Советской России была создана шифровальная служба. Сегодня в Екатеринбурге открыли мемориальную табличку в честь этого события», — рассказал URA.RU пресс-атташе УФСБ по Свердловской области Владимир Вахмянин. По его словам, мероприятие и мемориал были организован для сохранения памяти о работе этой службы и ее сотрудников. Всего на мероприятии было около 50 человек, в том числе несколько десятков ветеранов.

Защита чувствительной информации была и остается одной из приоритетных задач ФСБ России. В частности, с начала развития сотовой связи, спецслужба занималась лицензированием защищенных каналов на мобильных телефонах. В последнее время связанные с ФСБ структуры занимаются мониторингом трафика учреждений государственной и муниципальной власти.

Фото мемориала до открытия

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...