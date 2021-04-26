В свердловском правительстве новая система слежки за чиновниками

Информация отправляется силовикам Фото: Илья Московец © URA.RU

В правительстве Свердловской области установили систему безопасности UserGate, это подтвердили в департаменте информационной политики правительства региона. По данным информированного инсайдера, все правительственные учреждения полученные данные передают данные на аутсорсинг в структуру, близкую к силовикам.

Аутсорсинг подобных систем проводит структура, близкая к ФСБ — ГосСОПКА, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Эксперт по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин отметил, что передача данных спецслужбам практикуется во всех странах. «Плюс-борьба с терроризмом, минус — у вас не будет личного пространства. Очень много систем, которые передают силовикам через какие-то третьи системы информацию», — пояснил он.

«Внедрение аппаратной платформы UserGate F800 с сертификатом ФСТЭК проходит в связи с требованиями федерального законодательства», — сообщили URA.RU в ДИП. Тут уточнили, что стоимость платформы составила 1,8 млн рублей. «Данный программно-аппаратный комплекс является единственным решением по технической защите информации, совмещающим уникальные системы обнаружения вторжения и межсетевой экран», — добавили в ДИП. Также здесь подтвердили технические сложности, с которыми столкнулись при установке системы. «Проблема зафиксирована специалистами технической поддержки ООО „Юзергейт“, был инициирован выпуск обновления, которое проходит тестирование», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве Свердловской области жалуются на сбои в работе компьютеров. Это произошло после того, как департамент информатизации и связи провел работы по внедрению отечественного программного обеспечения.