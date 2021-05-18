Шадринцы два месяца жалуются на заваленные мусором баки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Город Шадринск (Курганская область) завален мусором. В этой связи в мэрии прошло заседание, куда пригласили представителя «Чистого города». Но критика замдиректору регоператора Натальи Фоминой не понравилась — она быстро покинула заседание, не дожидаясь окончания. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, который присутствовал при обсуждении проблемы.

«Заседание [комиссии по развитию городского хозяйства гордумы] прошло очень жестко. Депутаты и общественники требовали ответов на вопросы. Два месяца город утопает в мусоре. Баки не моют. Раньше такого никогда не было. А теперь люди платят в четыре раза больше, но услугу не получают. В итоге Фомина буквально убежала с заседания», — пояснил Андрюков.

С его слов, руководитель «Чистого города» покинула мэрию после начала отчета сотрудника административно-технической инспекции. Чиновник озвучил, что на регоператора завели восемь административных дел.

На сайте администрации Шадринска приводится пояснение «Чистого города». В апреле 2021 года шадринцы выбросили больше мусора, чем годом ранее. Кроме того, у компании сломалась техника. «Бытовые отходы вывозит три единицы техники. С этой недели заключен договор с субподрядчиком: вывозить ТКО дополнительно будет четыре машины. Но представитель регоператора не смогла назвать точные сроки ликвидации свалок», — указано в релизе на сайте.

В итоге регоператору комиссия дала срок до 1 июня очистить Шадринск от мусора, проработать вопрос по установке дополнительных контейнеров. Кроме того, компании рекомендовали сделать перерасчет гражданам за неоказанную услугу. Поучить комментарии Фоминой URA.RU не удалось. На телефонный звонок замдиректора не ответила.

URA.RU писало, что новый мэр Антон Мокан устроил разнос по поводу вывоза мусора в городе. Регоператору выписаны протоколы.