В Шадринске не вывозят мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющий обязанности главы Шадринска (Курганская область) Антон Мокан устроил разнос по поводу вывоза мусора в городе. Регоператору выписаны протоколы. Мокан выезжал с инспекцией вместе с общественниками и депутатами. Об этом URA.RU сообщил член общественной палаты Шадринска Александр Андрюков.

«Контейнерные площадки завалены мусором. После субботника, по договоренности с регоператором, люди аккуратно сложили все в мешки и сложили рядом с контейнерами, чтобы вывезли. Но спустя полмесяца все так и стоит. Поступает масса жалоб от жителей», — рассказал Андрюков, который предоставил фото, сделанные в ходе инспекции.

В администрацию Шадринска также поступает масса жалоб от горожан на вывоз мусора, говорится в релизе на сайте мэрии. В ходе рейда жалобы подтвердились. «Очень много вопросов к региональному оператору, сейчас все замечания зафиксированы, будут составлены протоколы и направлены „Чистому городу“ для устранения в установленные сроки», — отметил врио главы города.

В мэрии подчеркнули, что свои замечания горожане по-прежнему могут направлять самому оператору, а также обращаться в комитет городского хозяйства и административно-техническую инспекцию. Получить комментарии «Чистого города» URA.RU не удалось. По телефону журналисту не ответили.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске срывается график вывоза мусора из частного сектора. В мэрии это связывают с увеличившимся количеством мусора во время месячника по благоустройству города. В «Чистом городе» мэрии сообщили, что график скорректируется, а в города направят дополнительную технику.

Врио главы Шадринска Антон Мокан проверил уборку города Фото администрации Шадринска

Шадринцы жалуются на не вывоз мусор Фото Александра Андрюкова