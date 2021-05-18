18 мая 2021
17 мая 2021

После аномальной жары в Курганской области начнутся заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима в Кургане, зима, заморозки, зимние узоры
В регионе похолодает до -2 градусов Фото:

В отдельных районах Курганской области ночью 20 мая похолодает до -2 градусов. Такая информация размещена на сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 20 мая в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — указано в сообщении. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов.

Днем 20 и 21 мая в регионе потеплеет до +28 градусов. Скорость ветра может достигнуть 8 метров в секунду.

До 19 мая в отдельных районах Курганской области сохранялась аномальная жара. С 15 по 17 мая в регионе температура воздуха, по прогнозу синоптиков, могла подняться до +37 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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