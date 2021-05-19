Борьба за Украину не закончена и вряд ли завершится, считает Константин Затулин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Политика российского руководства в отношении Украины в 90-е годы стала одной из причин того, что сейчас представляет из себя это государство. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех», — заявил Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва». Зампред также отметил, что при заключении между Киевом и Москвой Договора о дружбе власти в 1999 году не предусмотрели никаких гарантий контроля за исполнением этого соглашения.

Во время своей независимости Киев стремится уйти от любой ответственности, считает Затулкин. «Потому что они якобы ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки», — объяснил он. Такая политика, по его оценке, привела к тому, что Украина продемонстрировала себя как несостоявшееся государство. Политик также отметил, что борьба за Украину не закончена и не завершится в ближайшее время.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Он заявил, что покупка электроэнергии ухудшает экономическое положение энергопроизводителей в стране.