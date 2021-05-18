Минобороны согласилось на перемирие с застройщиками Екатеринбурга

О новом повороте в конфликте в перерыве профильного круглого стола рассказал Игорь Цыганаш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны РФ с большой долей вероятности сократит запретную зону на юго-востоке Екатеринбурга (в районе аэропорта Кольцово), споры вокруг которой идут с начала 2021 года. Об этом URA.RU сообщил начальник свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш.

«Насколько я знаю, замкомандующего ЦВО (всего их трое, какой именно, не уточняется — прим. URA.RU) направил в департамент имущества Минобороны [РФ] обращение о необходимости приведения зоны в соответствие [границам военного объекта]. Там достаточно очевидный случай, по которому должно было быть принято одно решение, а принято другое», — сказал Цыганаш. Он добавил, что работа по изменению границ ограничительной зоны, возможно, «будет иметь определенную заминку». «Но мы предполагаем, что не столь большую во времени», — уточнил чиновник.

По данным URA.RU, развитию ситуации предшествовала проверка со стороны военной прокуратуры (по обращению владельца одного из участков), которая, как утверждает источник агентства в строительной отрасли, также обращалась в департамент имущества Минобороны. Цыганаш лишь допустил, что такая проверка действительно проводилась. В ЦВО пока не комментируют ситуацию.

Об установлении четырехкилометровой запретной зоны на окраине Екатеринбурга URA.RU сообщало в конце января. В описании говорилось, что на ее территории запрещается любое строительство, «создающее угрозу безопасности военного объекта» (склада горючего при в/ч №58661-20). Зона накрывает аэропорт Кольцово и одноименный поселок, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), а также незначительный участок для объектов Универсиады-2023 и логопарк «Кольцовский». Появление зоны стало неожиданностью для застройщиков и свердловских властей. В середине апреля спор между сторонами дошел до суда.

Большая запретная зона на юго-востоке Екатеринбурга появилась в конце января 2021-го — в соответствие с распоряжением правительства РФ и приказом Минобороны РФ Скриншот публичной кадастровой карты