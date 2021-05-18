Главаря челябинской ОПГ будут судить за покушение на соперницу

Жительница Челябинска стала фигурантом двух уголовных дел Фото: Илья Московец © URA.RU

Советский районный суд Челябинска признал виновной жительницу города Светлану С. в организации преступной группы, занимавшейся мошенничеством на рынке жилья. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ей назначено наказание в виде 5,6 лет в колонии общего режима. Светлану С. ждет еще один суд, за покушение на здоровье сожительницы бывшего мужа.

Как сообщает пресс-служба суда, установлено, что ОПГ во главе со Светланой С. оформляла на подставных лиц выморочное жилье в Челябинске. Речь идет о квартирах умерших собственников, у которых не было наследников. Это жилье принадлежит муниципалитету, но члены ОПГ ухитрялись продавать квартиры. Когда обман вскрывался, у добросовестных покупателей жилье забирали.

«Светлана С. как организатор преступной группы признана виновной в совершении ряда мошенничеств, — заявили в пресс-службе суда. — Остальные участники также осуждены к наказанию в виде лишения свободы». К моменту вынесения приговора Светлана С. находилась в СИЗО, но по другом делу.

Ее задержали в октябре по обвинению в организации покушения на любовницу экс-супруга на почве ревности. В релизе прокуратуры области об этом деле не сообщается имя обвиняемой, но по данным URA.RU, речь идет именно о Светлане С. Материалы переданы в Калининский районный суд.

«По версии следствия обвиняемая за 130 тысяч рублей наняла ранее судимого исполнителя, который должен был выплеснуть в лицо жертве раствор концентрированной азотной и соляной кислоты», — говорится в релизе прокуратуры. Исполнитель не стал исполнять заказ и сообщил о нем в правоохранительные органы.