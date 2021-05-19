Общественный совет Ростуризма: авиабилеты на юг России подешевеют

Цены на авиаперевозки до российских курортов будут снижаться. Таким прогнозом с URA.RU поделились члены Общественного совета при Ростуризме.
«Перевозка внутри России сейчас избыточна. Мы видим, что из Москвы в Сочи можно долететь за 2 000-2 500 рублей. Посмотрите какое большое количество рейсов поставлено на наши курорты. Внутри России мы видим тенденцию, что ситуация ведет к демпингу», — сообщил член совета при Ростуризме, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев. Он отметил, что падение цен уже началось.
Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму и генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко согласился с возможностью снижение стоимости авиабилетов. «Чем больше предложение, тем меньше цена. Это южное направление: Адлер, Симферополь, Геленджик, Анапа, Минеральные Воды», — рассказал собеседник агентства. На стоимость влияет высокая конкуренция на рынке, считает эксперт. По его словам, самолеты, которые ранее летали за границу, будут выставлять на внутренне рейсы. «Если мы берем направления более редкие, то, возможно, там цена будет повышена», — предупредил Давыденко.
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